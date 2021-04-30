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Происшествия30 апреля 2021 9:33

Под Курском нашли мины и артснаряды

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряды вывезли на полигон для уничтожения

Снаряды вывезли на полигон для уничтожения

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Два артиллерийских снаряда и две противотанковые мины обнаружили в селе Игишево Поныровского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Саперы изъяли четыре ржавых боеприпаса, сохранившихся со времен войны. Снаряды вывезли на полигон для уничтожения.

— В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - обращаются к курянам спасатели.

ЧП