Под Курском нашли мины и артснаряды

Снаряды вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Два артиллерийских снаряда и две противотанковые мины обнаружили в селе Игишево Поныровского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Саперы изъяли четыре ржавых боеприпаса, сохранившихся со времен войны. Снаряды вывезли на полигон для уничтожения.

— В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - обращаются к курянам спасатели.