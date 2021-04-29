Курянин отсудил компенсацию у агрофирмы за гибль пчел

Пчеловод получит в качестве компенсации более 305 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

28 апреля Курский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску курянина к ООО «Курск-Агро» о взыскании материального ущерба и упущенной выгоды в связи с гибелью пчел, сообщили в Курском областном суде.

- Истцу принадлежит стационарная пасека общей численностью 27 пчелосемей в селе Гаево Фатежского района Курской области. Вблизи пасеки находятся поля категории земель сельскохозяйственного назначения, засеянные ячменем, подсолнечником, масленичным льном, которые с 20 мая по 1 июня 2019 года обрабатывались ООО «Курск-Агро» химическими препаратами. В начале июня 2019 года была выявлена массовая гибель пчел на пасеке с признаками отравления: в брюшке пчел - желтая жидкость и специфический запах, - рассказала сотрудник пресс-службы Курского областного суда Полянская Анна .

Фатежский районный суд пришел к выводу, что обработка полей ответчиком осуществлялась с нарушением законодательства в непосредственной близости с пасекой, в результате чего и произошла массовая гибель пчелосеме.

Кроме того, агрофирма не оповестила владельцев пасек о необходимости исключить вылет пчел раньше срока, указанного в рекомендациях по применению используемых им препаратов, не указал конкретные даты, сроки обработки полей, добавили в ведомстве.

В итоге суд взыскал с ООО «Курск-Агро» в пользу пчеловода более 305 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции, оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу.