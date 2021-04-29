За сутки коронавирусом заболел 71 курянин

На лечении находятся 854 человека, на искусственной вентиляции легких – 81 Фото: Из архива "КП"

На утро 29 апреля в Курской области зарегистрировано 36 366 случаев заболевания коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 71 курянина.

На лечении находятся 854 человека, на искусственной вентиляции легких – 81.

За все время пандемии скончались 700 человек, в том числе трое (мужчина 74 года, женщины 74, 78 лет) - за последние стуки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +39

Глушковский +8

г. Железногорск +8

Горшеченский +2

Касторенский +2

Обоянский +2

Суджанский +2

Железногорский +2

Беловский +1

Конышевский +1

Пристенский +1

Советский +1

Фатежский +1

г. Щигры +1.