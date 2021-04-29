За сутки коронавирусом заболел 71 курянин

На лечении находятся 854 человека, на искусственной вентиляции легких – 81
Фото: Из архива "КП"
На утро 29 апреля в Курской области зарегистрировано 36 366 случаев заболевания коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 71 курянина.
На лечении находятся 854 человека, на искусственной вентиляции легких – 81.
За все время пандемии скончались 700 человек, в том числе трое (мужчина 74 года, женщины 74, 78 лет) - за последние стуки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +39
Глушковский +8
г. Железногорск +8
Горшеченский +2
Касторенский +2
Обоянский +2
Суджанский +2
Железногорский +2
Беловский +1
Конышевский +1
Пристенский +1
Советский +1
Фатежский +1
г. Щигры +1.