В Курске за парковку на газонах составили семь протоколов

Рейд прошел на центральных улицах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники администрации Центрального округа Курска вместе с инспекторами ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил парковки автомобилей на улицах Садовой, Семеновской, Золотой, Белинского, Мирной и в переулке Гоголя.

В отношении водителей, припарковавших свои машины на газонах, составили семь протоколов.

В соответствии с Правилами благоустройства запрещено парковать автомобили на детских и спортивных площадках, газонах, участках земли, не имеющих искусственного покрытия и не являющихся элементами дорог: обочинами или съездами.