Курского предпринимателя обвиняют в мошенничестве

На имущество курянки наложили арест Фото: Из архива "КП"

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Курску направил в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении субсидий.

Предприниматель подала документы для получения дотации в рамках специальной программы для оборудования рабочих мест для инвалидов, которых собиралась взять на работу в свою компанию. Женщина получила 300 тысяч рублей.

Во время проверки она показала оборудование, которое купила на эту сумму. В дальнейшем было установлено, что представленную технику женщина приобрела намного ранее, до получения бюджетных средств, а затем ее продала, о чем не сообщила. Также в полиции установили факт фиктивного трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.

На имущество курянки наложили арест.