Деньги направят на лечение детей, поддержат многодетные семьи Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Благотворительный марафон «Мир детства» окажет помощь 39 курским семьям на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Деньги направят на лечение детей, поддержат многодетные семьи, попавшие в трудную ситуацию, имеющие долги за оплату коммунальных услуг.

Выделят средства и на ремонт домов, пострадавших при пожаре. Перечислят деньги на частичное погашение ипотечного кредита для семьи из трех детей, оставшихся без матери.

Областной благотворительный марафон «Мир детства» - проект, объединяющий десятки тысяч неравнодушных людей, более 300 предприятий и организаций-благотворителей.