Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость29 апреля 2021 11:34

В Курской области на майские на объектах ЖКХ и ТЭК будут дежурить аварийные бригады

В преддверии праздников специалисты проводят проверку
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
В целях оперативной ликвидации ЧС созданы специальные аварийно-восстановительные бригады

В целях оперативной ликвидации ЧС созданы специальные аварийно-восстановительные бригады

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 по 10 мая на объектах ЖКХ и ТЭК Курской области будут круглосуточно дежурить аварийные бригады, сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии праздников проверяют работу систем энерго-, водо-, тепло- и газоснабжения объектов.

Проводится обследование водозаборов, очистных, канализации, насосных станций, котельных, трансформаторных подстанций на предмет повреждений, поломок, перебоев. Выявленные неисправности устраняются.

В целях оперативной ликвидации ЧС созданы специальные аварийно-восстановительные бригады, оснащенные транспортом и необходимым запасом материалов и оборудования, сформирован обязательный областной аварийный резерв.

Новости ЖКХ