В Курской области на майские на объектах ЖКХ и ТЭК будут дежурить аварийные бригады

В целях оперативной ликвидации ЧС созданы специальные аварийно-восстановительные бригады Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 по 10 мая на объектах ЖКХ и ТЭК Курской области будут круглосуточно дежурить аварийные бригады, сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии праздников проверяют работу систем энерго-, водо-, тепло- и газоснабжения объектов.

Проводится обследование водозаборов, очистных, канализации, насосных станций, котельных, трансформаторных подстанций на предмет повреждений, поломок, перебоев. Выявленные неисправности устраняются.

В целях оперативной ликвидации ЧС созданы специальные аварийно-восстановительные бригады, оснащенные транспортом и необходимым запасом материалов и оборудования, сформирован обязательный областной аварийный резерв.