В Курске возбудили уголовное дело в отношении детского врача-невролога

Врач получила от граждан взятки в общем сумме 565 000 рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске возбудили уголовное дело в отношении врача-невролога городской детской поликлиники № 5. Женщину подозревают в получении взяток и мошенничестве при оформлении инвалидностей, сообщили в следственном комитете.

Подозреваемая, являясь членом подкомиссии по экспертизе временной нетрудоспособности и медико-социальным вопросам, с 2016 по 2021 год вносила в медицинские документы недостоверные сведения о заболеваниях, дающих основание для установления инвалидности. Врач получила от граждан взятки в общей сумме 565 000 рублей.

Кроме того, в период с 2017 года по 2021 год подозреваемая, обманывая и злоупотребления доверием граждан, зная о невозможности исполнить принятые на себя обязательства, завладела денежными средства в общей сумме 1 055 000 рублей.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.