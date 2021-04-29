В Курске на площади Перекальского обустроят сквер

Зеленую зону планируют расширить до тротуара
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске на площади Перкальского перед зданием педколледжа появится сквер. Концепцию его благоустройства представили в Центре компетенций.
На площади уже убрали старые павильоны. Зеленую зону планируют расширить до тротуара. Здесь высадят кустарники и деревья. Вдоль дороги появится зеленая изгородь шириной полтора метра. В сквере установят стелу с информацией о достопримечательностях города.
В тени организуют зону отдыха со скамейками. В центре сквера установят небольшую сцену для выступлений уличных музыкантов. В сквере будет организована доступная среда для маломобильных граждан.