В Курске на площади Перекальского обустроят сквер

Зеленую зону планируют расширить до тротуара Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на площади Перкальского перед зданием педколледжа появится сквер. Концепцию его благоустройства представили в Центре компетенций.

На площади уже убрали старые павильоны. Зеленую зону планируют расширить до тротуара. Здесь высадят кустарники и деревья. Вдоль дороги появится зеленая изгородь шириной полтора метра. В сквере установят стелу с информацией о достопримечательностях города.

В тени организуют зону отдыха со скамейками. В центре сквера установят небольшую сцену для выступлений уличных музыкантов. В сквере будет организована доступная среда для маломобильных граждан.