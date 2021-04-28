В Курской области орудует воровка под видом медработника

Курян просят не пускать в дом посторонних Фото: Из архива КП.

В Железногорске в полицию обратилась 96-летняя пенсионерка с заявлением о краже более ста тысяч рублей. Днем к пенсионерке в дом пришла женщина, представившаяся медработником. Сообщила, что делает обход и предложила сразу начать осмотр. На какой-то момент гостья вышла из комнаты, оставив хозяйку одну. Затем спешно завершила осмотр и покинула квартиру.

После ухода неизвестной пенсионерка случайно заметила, что дверь серванта в комнате открыта, а из шкатулки пропали сбережения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Начаты оперативные мероприятия по розыску подозреваемой. На вид ей 35-40 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения. Была одета в черное пальто до пола, на голове черный платок, на лице медицинская маска.

Куряне могут помочь в задержании преступницы и, в случае, если они стали свидетелями передвижения похожей женщины (в том числе по улице Курской Железногорска), сообщить об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Также устанавливаются другие потерпевшие, которые могли стать жертвами аналогичных краж.

В случае, если в дверь звонит медицинский работник или сотрудник любой другой организации нужно просить предъявить служебное удостоверение. Чтобы убедиться в подлинности документов можно обратиться в организацию по телефону и уточнить, действительно ли их сотрудник совершает обход, советуют в УМВД региона.