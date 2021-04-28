Как будут работать поликлиники и больницы на майских?

Уточнить часы работы можно на сайтах меучреждений региона, сказали в комитете Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники изменят график приема пациентов в связи с праздниками. Уточнить режим работы можно на сайтах медицинских организаций, сообщает региональный комитет здравоохранения.

С 4 по 7 мая все медучреждения будут работать в штатном режиме и оказывать все плановые виды помощи.

Служба скорой помощи и стационары с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме. Не изменится и график на пунктах вакцинации от коронавируса.

Аптеки, обеспечивающие население по льготным рецептам, также продолжат работу; некоторые из них открыты круглосуточно.