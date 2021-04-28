Под Курском горел дом

Пожар произошел днем Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 12:59 28 апреля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в селе Первомайское Поныровского района Курской области, сообщили в ГУ МЧС.

На место происшествия были направлены пожарные 37 ПЧ Поныровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники газовой службы и электрических сетей.

По прибытию в 13:05 приступили к ликвидации загорания. Пожар потушили в 13:10.

В результате пожара в жилом кирпичном доме прогорел потолок, огнем повреждены вещи.

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.