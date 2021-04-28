Курская школа № 60 получила имя Героев Курской битвы

В торжественной церемонии принял участие глава города Виктор Карамышев

Курской школе № 60 присвоили имя Героев Курской битвы, сообщили в мэрии.

В начале 60-х годов XX века на месте, где сейчас стоит школа, велись работы по проектированию памятника в честь победы советских войск на Курской дуге. Потом стройку законсервировали. В 2017 году на историческом месте построили и открыли современное учебное заведение.

— Мы обещаем, что будем достойны звания Героев Курской битвы, - отметила директор школы Лидия Осадчих.