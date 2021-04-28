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Здоровье28 апреля 2021 13:42

Коронавирус унес жизни еще пятерых курян

За сутки скончались четыре женщины и один мужчина
Яна ШЕЛЕСТ
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В больницах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 882 человека

В больницах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 882 человека

Фото: Из архива "КП"

За последние сутки коронавирус унес жизни еще пятерых курян. Скончались четыре женщины – 62, 62 ,67, 83 года и 70-летний мужчина, сообщили в оперштабе. За все время пандемии в области умерло 697 человек.

В больницах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 882 человека, на искусственной вентиляции легких – 103. За сутки диагноз подтвердился у 72 курян.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 103 434 человека, полностью завершили вакцинацию 74 261.

Коронавирус Covid-19