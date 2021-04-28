72 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

На сегодняшний день скончались 697 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 28 апреля в Курской области всего зарегистрировано 36 295 заболевших ковидом, сообщает оперштаб. За сутки заболели коронавирусом 72 человека.

В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 882 человека, на искусственной вентиляции легких – 103 (13 – инвазивная, 90 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 697 человек, в том числе пятеро – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +34

• Курский +6

• Советский +5

• г. Железногорск +5

• Мантуровский +4

• Конышевский +3

• г. Льгов +2

• Льговский +2

• Поныровский +2

• Горшеченский +1

• г. Дмитриев +1

• Касторенский +1

• Кореневский +1

• Октябрьский +1

• г. Рыльск +1

• г. Фатеж +1

• Хомутовский +1

• Железногорский +1.