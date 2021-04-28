72 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

На сегодняшний день скончались 697 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 28 апреля в Курской области всего зарегистрировано 36 295 заболевших ковидом, сообщает оперштаб. За сутки заболели коронавирусом 72 человека.
В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 882 человека, на искусственной вентиляции легких – 103 (13 – инвазивная, 90 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 697 человек, в том числе пятеро – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +34
• Курский +6
• Советский +5
• г. Железногорск +5
• Мантуровский +4
• Конышевский +3
• г. Льгов +2
• Льговский +2
• Поныровский +2
• Горшеченский +1
• г. Дмитриев +1
• Касторенский +1
• Кореневский +1
• Октябрьский +1
• г. Рыльск +1
• г. Фатеж +1
• Хомутовский +1
• Железногорский +1.