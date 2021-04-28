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Происшествия28 апреля 2021 11:54

В Курске вынесли приговор бывшим полицейским- мошенникам

Сотрудники похитили из кассы бухгалтерии крупную сумму
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд признал иполицейских виновными в мошенничестве

Суд признал иполицейских виновными в мошенничестве

Фото: Из архива "КП"

В Курске вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции. Суд признал их виновными в мошенничестве. В период с января по декабрь 2012 года бывшие сотрудники УМВД России по городу Курску мошенническим путем похитили из кассы бухгалтерии УМВД крупную сумму.

— Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима от двух до трех лет, с взысканием в солидарном порядке суммы, установленного в ходе следствия ущерба, причиненного УМВД России по г. Курску, - сообщили в следственном комитете.

Также бывшие полицейские не смогут занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций, на протяжении полутора лет.

Криминал