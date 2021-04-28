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Общество28 апреля 2021 11:25

Как будут работать курские регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД на майские

График приема граждан изменится
Яна ШЕЛЕСТ
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График приема граждан изменится

График приема граждан изменится

Фото: Из архива "КП".

На майских праздниках в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:

• 4 мая 2021 г. (вторник) с 08:00 до 18:00;

• 5 мая 2021 г. (среда) с 09:00 до 18:00;

• 6 мая 2021 г. (четверг) с 09:00 до 18:00.

Перерыв с 13:00 до 14:00.

Выходные дни:

1,2,3,7,8,9,10 мая 2021 г.