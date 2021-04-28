На трех курских улицах укладывают асфальт

В Курске продолжается ямочный ремонт

В Курске продолжается ямочный ремонт. 28 апреля дорожники ведут работы на шести участках. На трех улицах - Карла Маркса, Дубровинского и Маяковского укладывают асфальт, сообщает мэрия.

Рабочие готовятся к ремонту проезда к Всехсвятскому храму на улице Энгельса. Также сегодня подрядчик приступит к укладке дорожного покрытия на улицах Широкой и Косухина.

Один из самых значимых объектов в 2021 году – участок улицы Бойцов 9-й дивизии. Здесь реконструкция ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть от улицы Звездной до 50 лет Октября расширят до четырех полос.