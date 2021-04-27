На улицах Курска раздают Георгиевские ленточки

Георгиевские ленточки распространяют волонтеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии Дня Победы курские волонтеры раздают на улицах георгиевские ленточки. Только за один день акции «Георгиевская ленточка» 20 волонтеров раздали курянам на улицах города более тысячи символов Победы.

Ежедневно до 9 мая получить черно-оранжевую ленточку можно будет на Красной и Театральной площадях, площадях Перекальского и Рокоссовского, на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (ул. К. Маркса). Время будет зависеть от погодных условий.

Георгиевскую ленточку принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердцах потомков