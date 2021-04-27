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Общество27 апреля 2021 21:04

Как будут учиться курские школьники на майские праздники?

Директорам школ рекомендовали внести изменения в учебный график
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Несмотря на внеурочные каникулы, учебную программу придется освоить в том же объеме

Несмотря на внеурочные каникулы, учебную программу придется освоить в том же объеме

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дни с 4 по 7 мая в России объявлены нерабочими. В связи с этим занятия в образовательных организациях региона будут отменены, сообщили в администрации региона.

По информации комитета образования и науки Курской области, главам муниципальных образований и руководителям школ рекомендовали внести изменения в годовой календарный учебный график, чтобы образовательные программы были реализованы в полном объеме.

Образование