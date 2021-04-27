Под Курском нашли минометную мину

Снаряд обезвредили Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 апреля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в поселке Политотдельский Глушковского района, сообщили в МЧС.

На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, полиция.

Обнаруженная минометная мина калибром 50 мм изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.