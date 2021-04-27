В Курской области пройдет Первенство по регби-7

В Железногорске 2 и 3 мая пройдет Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов России по регби-7 среди команд юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования состоятся на стадионе «Горняк».

Участие в них примут пять команд, это сборные Санкт-Петербурга, Курской, Московской, Тверской и Калининградской областей.

- В регионе последние годы этот вид спорта довольно активно развивается. Уже сейчас им занимаются более 400 человек. По планам отделение регби уже в сентябре откроется в Железногорске. Возможно, в будущем этот вид спорта в нашей области станет базовым, - отметил заместитель председателя регионального комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Харитонов.

Курская команда «Курские армейцы» в минувшие выходные стала победителем Чемпионата Федеральной лиги по регби-7. Многие из этих ребят войдут в сборную Курской области и представят регион на грядущем первенстве. Победители соревнований отправятся на первенство России.