Под Курском незаконно спилили тополя

Вырубку вели в лесополосе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Лебедевка Суджанского района пресечена рубка тополей в лесополосе, сообщили в администрации региона. Для оказания сотрудникам полиции содействия в определении породы и объема срубленных деревьев на место выезжал инспектор Суджанского лесничества.

На участке рубки находился грузовой автомобиль, в который укладывали древесину. Деревья распиливались на бревна длиной два с половиной метра. В кузов автомобиля их грузили с помощью манипулятора. Сотрудники правоохранительных органов древесину изъяли и сдали на ответственное хранение.

Сейчас представители лесничества и сотрудники полиции проводят замеры пней для определения ущерба от незаконных рубок.