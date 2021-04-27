В Курске отметят Международный день танца

Праздник отметят 29 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 апреля - Международный день танца. Центр народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, д.26) приглашает всех на праздничный концерт «Лови ритм».

Для зрителей выступят ансамбль народного танца «Курский сувенир» (руководитель Мария Ермакова); детский хореографический коллектив «Сударики» (руководитель Наталья Горбулина); образцовый цирковой коллектив «Грация» (руководитель Лолита Тонерян). Вход на мероприятие свободный, только не забудьте взять с собой медицинскую маску! Начало в 18.00.