В Курске учителем года стал преподаватель школы № 17 Дмитрий Кононенко

Всего в конкурсе приняли участие больше 80 педагогов

В курском Дворце молодежи наградили победителей конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», и «Педагогический дебют». Победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» стал преподаватель-организатор ОБЖ в школе №17 Дмитрий Кононенко.

— Президент Владимир Путин сказал: «Каждый ребенок по-своему талантлив, заметить его талант – задача педагога». Для этого нужно быть опытным, чутким наставником. Сегодня мы награждаем лучших из лучших, мастеров своего дела. Спасибо за ваш труд и стремление к самосовершенствованию, - подчеркнул глава города Виктор Карамышев.

Всего в конкурсе приняли участие больше 80 педагогов. В номинации «Воспитатель года» победила Анастасия Абросимова, воспитатель детского сада № 127. В номинации «Самый классный классный» победу одержала Елена Комкина, учитель истории, обществознания, экономики, права школы № 43.

В номинации «Сердце отдаю детям» победителем стала Ирина Новикова, педагог дополнительного образования детского дома искусств «Ритм». В номинации «Педагогический дебют» победа досталась Татьяне Бартеневой, учителю школы № 31.