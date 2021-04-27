Скоропостижно скончалась врач-невролог курской областной больницы Лидия Федотова

Лидия Михайловна работала в Курской областной клинической больнице с 1987 года Фото: СОЦСЕТИ

В возрасте 73 лет ушла из жизни врач-невролог Курской областной клинической больницы Лидия Михайловна Федотова, сообщили в медучреждении.

Лидия Михайловна работала в Курской областной клинической больнице с 1987 года. Доктора ценили за деловые качества, спасение здоровья и жизни людей, воспитание молодого поколения медработников, за вклад в улучшение медицинской помощи.

— Лидия Михайловна прошла жизнь добросовестного и честного человека, уважаемого профессионала, - написали коллеги врача на страничке медучреждения. — Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Редакция "КП" приносит искренние соболезнования родным и близким Лидии Михайловны.