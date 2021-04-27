В Курске пройдет всероссийская акция #Улицасегодня

Конкурс объединяет восемь федеральных округов, вовлекает тысячи студентов по 11 направлениям Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи проводит Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход».

В рамках конкурса состоится всероссийская акция #Улицасегодня. Приглашаются спортсмены и студенты, которые получат навыки в таких направлениях, как скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, хип-хоп, стрит-арт, BMX. В рамках мероприятия будет проходить и мастер-класс по брейкингу.

Конкурс объединяет восемь федеральных округов, вовлекает тысячи студентов по 11 направлениям. Самых активных и успешных ждут призы, стажировки, возможность трудоустройства, образовательные сертификаты.

Присоединиться к акции можно в Курском государственном университете (ул. Радищева, 33, спортзал) 28 апреля в 17:00.