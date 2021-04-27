В Курске с лодочной станции украли немецкую овчарку

Оперативники нашли пропажу в течение суток Фото: Из архива "КП"

В Западный отдел полиции обратился сотрудник лодочной станции и рассказал, что у него украли немецкую овчарку. Собака была на привязи и охраняла участок. Кото-то отрезал поводок и увел пса в неизвестном направлении, сообщили в УМВД по Курской области.

Оперативники нашли пропажу в течение суток. Полицейские обнаружили схожую по приметам овчарку в районе улицы Пирогова и вернули его владельцу. Через несколько дней установили и личность похитителя.

47-летний ранее судимый курянин признался, что украл овчарку, чтобы подарить своему приятелю. Пока друзья распивали алкоголь, собака сбежала.

— Курянин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в полиции.