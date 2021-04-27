Курский адвокат похитила у своих знакомых более 33 миллионов рублей

Адвокат похитила у своих знакомых более 33 млн рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Второй отдел по расследования особо важных дел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела о мошенничестве на 33 миллиона рублей, сообщает следственный комитет.

Бывшая адвокат с февраля 2018 года по октябрь 2020 года, находясь в Курске, обманув своих знакомых, под предлогом долговых обязательств, мошенническим путем похитила 33 449 089 рублей.

—В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СК.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается.