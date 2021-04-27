В Кукуевке под Курском посадят Сад памяти

Акцию «Сад памяти», запланированную на 27 апреля, перенесли в связи с погодными условиями Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В деревне Кукуевке под Курском посадят Сад памяти. Сотрудники комитета природных ресурсов и Лесопожарного центра промаркировали участки и подготовили почву.

Здесь планируют высадить 8,5 тысяч саженцев акации, рябины, липы, клена, калины, аронии и свидины. Посадочный материал предоставят государственные унитарные предприятия Курской области.

Акцию «Сад памяти», запланированную на 27 апреля, перенесли в связи с погодными условиями. По вопросам участия следует обращаться в региональный комитет природных ресурсов по номеру телефона: +7 (4712) 53-79-88 (доб. 40).