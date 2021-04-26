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Спорт26 апреля 2021 21:24

Курская область принимает Всероссийскую олимпиаду по физкультуре

Победители и призеры получат право на поступление в профильный вуз без экзаменов
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе все более популярными становятся занятия спортом

В регионе все более популярными становятся занятия спортом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. За дипломы победителей и призеров будут бороться 300 человек из 73 регионов страны.

Заявку на право принимать заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре Курская область подавала дважды. Мероприятие должно было пройти в 2020 году, однако не состоялось из-за пандемии коронавируса, рассказали в администрации региона.

Основные состязания олимпиады пройдут на базе Курского государственного университета. Завершится олимпиада 30 апреля. Победители и призеры заключительного этапа получат право на поступление в профильный вуз без экзаменов.