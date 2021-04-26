«Диктант Победы» можно будет написать на железнодорожном вокзале Курска

Темой диктанта станут события начала и первого года Великой Отечественной войны
Фото: Из архива КП.
29 апреля на железнодорожном вокзале Курска состоится Международная историко-просветительская акция «Диктант Победы». Мероприятие проводится в третий раз, оно будет посвящено событиям Великой Отечественной войны.
Начало «Диктанта Победы» в 14:00. В течение 45 минут пассажирам и посетителям вокзального комплекса нужно будет ответить на 25 тестовых заданий. Сбор и регистрация участников - 29 апреля с 12:00 до 13:40 в техническом классе, расположенном в цокольном этаже вокзала Курска.
Ключевой темой диктанта станут события начала и первого года Великой Отечественной войны.
После диктанта всем участникам будут выданы памятные дипломы.
Полный список площадок опубликован на сайт диктантпобеды.рф, там же можно зарегистрироваться.