«Диктант Победы» можно будет написать на железнодорожном вокзале Курска

Темой диктанта станут события начала и первого года Великой Отечественной войны Фото: Из архива КП.

29 апреля на железнодорожном вокзале Курска состоится Международная историко-просветительская акция «Диктант Победы». Мероприятие проводится в третий раз, оно будет посвящено событиям Великой Отечественной войны.

Начало «Диктанта Победы» в 14:00. В течение 45 минут пассажирам и посетителям вокзального комплекса нужно будет ответить на 25 тестовых заданий. Сбор и регистрация участников - 29 апреля с 12:00 до 13:40 в техническом классе, расположенном в цокольном этаже вокзала Курска.

Ключевой темой диктанта станут события начала и первого года Великой Отечественной войны.

После диктанта всем участникам будут выданы памятные дипломы.

Полный список площадок опубликован на сайт диктантпобеды.рф, там же можно зарегистрироваться.