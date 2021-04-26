На территории курского памятника природы собрали 3, 6 тонны мусора

В регионе прошли экологические субботники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках всероссийской акции «Зеленая весна» в 28 районах Курской области прошли экологические субботники. В Курске центральной площадкой стала территория памятника природы регионального значения «Урочище «Крутой Лог». За несколько часов в рамках акции там было собрано 3,6 тонны мусора, сообщили в администрации региона.

- В экологическом субботнике приняли участие около 150 человек. Студенты вузов и сотрудники организаций, в том числе регионального комитета природных ресурсов сформировали семь команд. Участники разделили территорию на секторы, в которых прошла уборка, - рассказали в Доме Советов.