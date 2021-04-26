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Деловой Курск26 апреля 2021 19:56

В Курской области планируют отремонтировать пять мостов

Работы должны провести до конца года
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Дорожные работы должны завершить до 20 октября

Дорожные работы должны завершить до 20 октября

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2021 году в Курской области планируют отремонтировать пять мостов в Железногорском, Хомутовском, Курском и Обоянском районах, сообщили в администрации региона. Это

• мост через р. Усожа на автодороге «Крым» - Игино - Троицкое - «Тросна - Калиновка» - Михайловка - Линец – 74 метров;

• мост через ручей на автодороге «Тросна - Калиновка» - Клишино - Лубошево – 44 метра;

• мост через р. Хатуша на автодороге Дмитриев - Берёза - Меньшиково - Хомутовка – 78 метров;

• мост через р. Большая Курица на автодороге «Крым» - Дряблово - граница Октябрьского района» - Анпилогово - Большое Лукино – 45 метров;

• мост через р. Трубеж на автодороге Обоянь - Суджа – 59 метров.

Дорожные работы планируется до 20 октября этого года. На ремонт из областного бюджета выделено 152 млн рублей.