В Курске ограничат движение транспота на Белгородской

Будет временно ограничено движения автотранспорта через площадь имени Рокосовского Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением мероприятий, посвященных 372 годовщине образования пожарной охраны России 27 апреля с 12.00 до 15.00 и 30 апреля с 9.00 до 15.00 будет временно ограничено движения автотранспорта через площадь им. Рокосовского перед Областным Дворцом молодежи (ул. Белгородская, 14-Б).

Кроме того, в связи с проведением областного Дня призывника движение автомобилей на этом участке также будет ограничено с 17.00 27 апреля до 13.00 28 апреля.