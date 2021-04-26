По Курску пройдет экотакси

Собранный мусор отправится на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

В апреле волонтеры Экотакси собрали и отправили на переработку 953 кило вторсырья.

Сдать мусор на переработку куряне смогут 2 мая, когда по Курску снова проедет Экотакси:

10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)

11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (около ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

12.50 - 13.10 - улица 1-я Вишневая, 1 (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Вторсырье должно быть чистое, смятое, просушенное и рассортированное.

В этот заезд в качестве эксперимента волонтеры примут чистый и сухой вспененный полистирол (с маркировкой 6, PS) - подложки из-под мяса, сыра, упаковка из-под яиц.