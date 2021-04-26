По Курску пройдет экотакси

Собранный мусор отправится на переработку
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В апреле волонтеры Экотакси собрали и отправили на переработку 953 кило вторсырья.
Сдать мусор на переработку куряне смогут 2 мая, когда по Курску снова проедет Экотакси:
10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)
10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)
11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)
11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (около ТЮЗа)
12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25
12.50 - 13.10 - улица 1-я Вишневая, 1 (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)
Вторсырье должно быть чистое, смятое, просушенное и рассортированное.
В этот заезд в качестве эксперимента волонтеры примут чистый и сухой вспененный полистирол (с маркировкой 6, PS) - подложки из-под мяса, сыра, упаковка из-под яиц.