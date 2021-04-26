В ночь на Пасхальное Воскресенье в Курске пустят дополнительный транспорт

Микроавтобусы будут курсировать ночью по определенным маршрутам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В дни православных праздников с учетом традиции массового посещения курянами в этот период городских кладбищ администрация города организует специальные маршруты и увеличивает число автобусов на действующих за счет перераспределения транспорта, сообщили в мэрии.

В ночь на Пасхальное Воскресенье (с 23.00 1 мая до 4.30 2 мая) микроавтобусы будут курсировать по маршрутам «Ул. Малышева – Красная площадь», «Северо-западный микрорайон – Красная площадь», «Ул. 3-я Агрегатная – Красная площадь», «М/р-н Волокно – Красная площадь», «Пр-т им. А. Дериглазова – Красная площадь», «Авиацентр – Красная площадь», «Красная площадь – ул. 2-я Агрегатная», «Пр-т Плевицкой – пр-т Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – Красная площадь».