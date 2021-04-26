В Курской области проверят аттракционы

Карусели и батуты протестируют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В дни майских праздников инспекторы Гостехнадзора проверят аттракционы, сообщили в администрации региона.

- Инспекторы проконтролируют соблюдение всех норм и требований при эксплуатации батутов, каруселей, горок и других установок для развлечения. Проверки пройдут не только в Курске, но и в районных центрах: Железногорске, Рыльске, Курчатове, Щиграх, - пояснили в Доме Советов.

В этом году инспекторы провели шесть рейдов. Серьезных нарушений не выявлено, а те недочеты, которые отмечались, владельцы сразу же устраняли, сказали в Ростехнадзоре.