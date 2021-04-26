Куряне выберут, какие территории благоустроить в 2022 году

Голосование продлится до 30 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, сообщили в администрации региона.

Курянам предложено проголосовать за дизайн-проекты шести территорий:

- сквер по проспекту В. Клыкова;

- парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева;

- зона отдыха по улице 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро);

- сквер по улице Дейнеки, 25-29;

- сквер Спортивный по 2-му Промышленному переулку;

- лесопарковая зона на проспекте В. Клыкова.

Голосование продлится до 30 мая на единой платформе https://46.gorodsreda.ru/.

Также 26 апреля запущена горячая линия: по телефону 8-952-493-80-74 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 специалисты ответят на вопросы о работе платформы.

Более 200 волонтеров будут работать на специальных информационных точках в торговых центрах «Манеж», Central Park, «МегаГРИНН», «ЕВРОПА 40», на Красной и Театральной площадях, в парке Героев Гражданской войны, на железнодорожном вокзале, а также на базе вузов.

Начал работу и федеральный call-центр. Линия будет действовать круглосуточно по единому телефону 8 (800) 600-20-13.