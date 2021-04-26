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Общество26 апреля 2021 15:05

Руководство СК проведет прием в Курске

Записаться можно по телефону
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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На прием можно попасть 29 апреля

На прием можно попасть 29 апреля

Фото: из открытых источников

29 апреля с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Курском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Курской области адресу: Курск, ул. Красный Октябрь, д. 21.

Телефон для справок и предварительной записи 58-34-69, 51-32-41.

Предварительная запись заканчивается в 18.00 накануне дня приема, сообщили в ведомстве.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.