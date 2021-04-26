20-летний курянин украл у соседей два велосипеда

Оперативники нашли и вернули один из велосипедов законному владельцу Фото: из архива «КП»

В Курске сотрудники угрозыска задержали 20-летнего курянина, который украл у соседей два велосипеда, сообщили в УМВД по Курской области. В конце марта в полицию обратился житель дома по улице Гайдара и рассказал, что у него украли велосипед, оставленный в подъезде.

Через неделю подобное заявление поступило от его соседа, который оставил велосипед в подсобке. Полицейские сделали вывод, что к преступлениям может быть причастен один и тот же человек. Оперативники опросили жителей дома. Подозрение пало на безработного курянина.

Парень признался, что в первый раз заметил бесхозный велосипед в подъезде и уехал на нем. Во втором случае двухколесный транспорт он похитил из общей подсобки, ключи от которой висели на видном месте.

Оба велосипеда курянин продал случайным прохожим за пять тысяч рублей каждый. Оперативники нашли и вернули один из велосипедов законному владельцу. В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

— Оставляя велосипед без присмотра на улице или в подъезде, необходимо использовать надежный трос. Также рекомендуется нанести на двухколесный транспорт отличительные признаки, которые помогут найти его в случае кражи, - напоминает полиция.