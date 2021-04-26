В Курской области клещи покусали 72 человека

В регионе начались противоклещевые обработки Фото: Из архива "КП"

По состоянию на 23 апреля в курские медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 72 человека, в том числе 25 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Случаев заболевания иксодовым боррелиозом не выявлено. Клещевой энцефалит на территории Курской области не регистрируется.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 81 особь - 27 клещей, снятых с людей и 54 - из объектов окружающей среды. В пяти экземплярах обнаружены боррелии, в двух - гранулоцитарный анаплазмоз.

В регионе начались противоклещевые обработки. Специалисты уже обработали 48,44 гектара.

— Основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная профилактика, - напоминают сотрудники Роспотребнадзора.

При обнаружении присосавшегося клеща лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Исследовать клещей на зараженность возбудителями можно в аккредитованных лабораториях, в том числе в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии ежедневно по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, 3.