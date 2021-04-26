71 курянин заболел коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями на лечении находятся 924 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 26 апреля в Курской области всего зарегистрировано 36 152 случая заболевания ковидом. За последние сутки заболел коронавирусом 71 курянин, передает оперштаб.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями на лечении находятся 924 человека, 97 из них – на искусственной вентиляции легких.

Всего от тяжелой ковидной пневмонии скончались 689 человек, в том числе четверо – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +30,

• Поныровский +11,

• г. Железногорск +11,

• Кореневский +4,

• г. Щигры +3,

• Курский +2,

• Горшеченский +1,

• г. Дмитриев +1,

• Касторенский +1,

• Льговский +1,

• Октябрьский +1,

• Советский +1,

• Тимский +1,

• Фатежский +1,

• Щигровский +1,

• Железногорский +1.