71 курянин заболел коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями на лечении находятся 924 человека
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 26 апреля в Курской области всего зарегистрировано 36 152 случая заболевания ковидом. За последние сутки заболел коронавирусом 71 курянин, передает оперштаб.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями на лечении находятся 924 человека, 97 из них – на искусственной вентиляции легких.
Всего от тяжелой ковидной пневмонии скончались 689 человек, в том числе четверо – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +30,
• Поныровский +11,
• г. Железногорск +11,
• Кореневский +4,
• г. Щигры +3,
• Курский +2,
• Горшеченский +1,
• г. Дмитриев +1,
• Касторенский +1,
• Льговский +1,
• Октябрьский +1,
• Советский +1,
• Тимский +1,
• Фатежский +1,
• Щигровский +1,
• Железногорский +1.