В Курске из-за непогоды на линиях электропередач произошла 21 авария

Коммунальные службы проводят капитальный ремонт электросетей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске из-за сильного ветра в минувшие выходные на линиях электропередач произошла 21 авария, сообщил глава города Виктора Карамышев на утреннем совещании у губернатора. Все неисправности оперативно устранили.

Также коммунальные службы проводят капитальный ремонт электросетей.

«Уже выполнен ремонт освещения на улицах Понизовка, Кавказской, Орловской. Работы ведутся по замене ветхого кабеля на улице Ленина, а это свыше двух километров сетей», - отметил глава города.