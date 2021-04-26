В Курске из торгового центра «Метро» эвакуировали посетителей

Согласно легенде в одном из залов торгового центра произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 апреля утром курские спасатели внезапно провели тренировку. Из торгового центра «Метро» эвакуировали посетителей. Спасатели сообщили, что об учениях было известно только нескольким должностным лицам торгового центра и ГУ МЧС.

— Действия в экстремальной ситуации необходимо отрабатывать постоянно, чтобы довести их до автоматизма, - отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС по Курской области Алексей Салогубников.

Согласно легенде, в одном из залов торгового центра произошел пожар. Несколько сотрудников магазина не могли выбраться наружу. Прибывшие на место ЧП начали искать пострадавших, администрация торгового центра эвакуировала посетителей. Огнеборцам также надо было спасти своих коллег, которые получили условные травмы при тушении.

— Всего на данные учения было привлечено десять единиц техники и более 50 человек личного состава, - рассказал Алексей Салогубников. – Сложность тушения пожара на данном объекте заключается в большой площади и наличии горючего и легковоспламеняющегося товара.

Руководители тренировки отметили, что она прошла на высоком уровне, пожарно-спасательные подразделения справились с задачами на оценку «хорошо».