В Курске на проспекте Дериглазова сбили насмерть косулю

От удара косуля отлетела вперед метров на пять, подскочила и на трех копытах доковыляла до посадки, где и умерла Фото: СОЦСЕТИ

В паблике курской общественной зоозащитной организации «Право жить» появилась информация, что 25 апреля на проспекте Дериглазова областного центра сбили насмерть косулю.

— Хотелось бы попытаться найти свидетелей, которые видели в 10:10-10:15 на конечной остановке проспекта Дериглазова, как водитель на белой «Мазде» сбил насмерть молоденькую косулю, - сообщили куряне. — У него разбит передний бампер и помят капот.

Очевидцы произошедшего рассказали также, что несколько машин остановились, чтобы пропустить животное, а этот двигался на большой скорости...

— От удара косуля отлетела вперед метров на пять, подскочила и на трех копытах доковыляла до посадки, где и умерла... Водитель даже не предпринял попыток помочь животному оказать помощь, - написали в паблике.