В Курчатове под Курском прошли соревнования по любительскому триатлону

Из-за дождя и похолодания водную дистанцию сократили

Более 130 спортсменов приняли участие в соревнованиях по любительскому триатлону, которые прошли на минувших выходных в Курчатове, сообщили в областной администрации.

Плавательный этап прошел по акватории пруда-охладителя Курской АЭС. Из-за дождя и похолодания водную дистанцию сократили до 350 метров вместо 750 запланированных. Трассу для велогонки длиной 20 километров проложили по улицам Курчатова. Беговая дистанция включала в себя пять километров.

«Учитывая, что это первый старт по триатлону-спринт для Курской области в этом сезоне, и погода немного подвела, все хорошо выступили. Администрацию представляла большая команда. Практически все вместе финишировали», - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона также принимал участие в соревнованиях, в индивидуальном зачете он преодолел всю дистанцию.