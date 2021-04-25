Больше всего новых ковид-пациентов - в Курске и Железногорске

Больше всего новых больных - в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших по муниципалитетам за последние сутки зарегистрирован в Курске - 37 человек и в Железногорске -13.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 913 человек, на ИВЛ – 87 (8 – инвазивная, 79 – неинвазивная), сообщили в администрации региона.

По данным оперштаба на 8:30 25 апреля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 36 081 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 73.

С начала пандемии от ковид скончались 685 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчины 62 лет и 64 года, женщины 52, 66, 79 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.