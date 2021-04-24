Курские ветераны ко Дню Победы получат выплаты

Для получения выплаты не нужно писать заявление Фото: Из архива "КП"

В Курской области участники Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) участников и дети войны ко Дню Победы получат единовременные выплаты, сообщили в региональном комитете соцобслуживания, материнства и детства.

В регионе 522 участника войны, они получат по 20 тысяч рублей. Вдовам (вдовцам) выплатят по четыре тысячи рублей, их в области 2655 человек. Детям войны, которых в регионе 8368 человек, направят по полторы тысячи рублей.

Для получения выплаты не нужно писать заявление, их осуществляет региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Инвалиды и участники войны к 9 Мая также получают по десять тысяч рублей из федерального бюджета. Средства перечисляет Пенсионный фонд в апреле вместе с пенсией.