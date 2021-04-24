Общими усилиями удалось собрать почти 2 433 кубов мусора

1217 организаций и более 28 тысяч курян приняли участие в субботнике, который состоялся в Курске 24 апреля, сообщили в мэрии.

Областной центр убирали сотрудники администраций, дорожные рабочие и коммунальные службы, представители предприятий, торговых центров и управляющих компаний, культурных, образовательных и соцучреждений.

Общими усилиями удалось собрать почти 2 433 кубов мусора на площади 38,5 квадратных километров.

«Несмотря на погоду, очень много курян вышли на уборку города. Приятно, что у нас такие активные граждане. Спасибо всем большое», - отметил Виктор Карамышев.

Глава города напомнил, что «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».